Naima HANOUN, Ingénieur d'Etat en génie industriel et logistique ayant un esprit critique pointu et très dynamique, j’ai pu trouver les solutions adéquates à plusieurs situations problématiques. Je suis toujours prête à apprendre et mettre en oeuvre tous mes moyens afin d’être à la hauteur des attentes des autres, et surtout à la hauteur de mes attentes.



Mes compétences :

PDCA-FTA

Gestion de la production

5 pourquoi

Supply chain management

Gestion de projet

KATA Management system

Lean management

Amélioration continue

Transport

8D

Six Sigma

5S

AMDEC/PFMEA

Juste à temps

Plan d'expériences

Gestion des stocks

QRQC

Logistique de transport

Management de la qualité