Vous êtes dirigeants, avez un projet de création d'entreprise ?



Je vous accompagne à la réflexion stratégique, pour réorienter ou développer votre activité.



Vous pourrez :



- Mettre en avant la valeur ajoutée de votre offre

- Pitcher votre positionnement efficacement

- Créer un concept innovant

- Vendre au bon prix et gagner de l'argent

- Etre maître de son temps ....



Vous pouvez faire appel à mes services pour améliorer la compétitivité de votre entreprise.



Naïma HEZZAB

Connectrice de Talents

https://naimahezzab.wordpress.com



Mes compétences :

Gestion immobilière et locative

Gestion et Audit qualité

Animation ateliers, groupes de travail, réunions

Entreprenariat

Création d'entreprise

Coaching

Innovation

Management

Analyse financière

Développement économique

Conseil

Economie sociale et solidaire

Prospection