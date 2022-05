Je m'appelle Mlle Naima Idoum titulaire d'un diplôme de technicien supérieure en Systémes et Réseaux Informatiques.je suis actuellement à la recherche d'un stage dans le domaine d’informatique à la ville d'Agadir



Mes compétences :

Java

 Programmation C++

Microsoft Windows Server

CCNA1

Linux

CCNA2

CCNA

Microsoft Windows

Microsoft Office

C++

Sécurité