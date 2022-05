Ingénieur agronome de formation, j'ai capitalisé 18 ans d'expérience dans le secteur agricole, passant par la production en pépinière jusqu'à la commercialisation. La gestion de projets est une autre compétence acquise à travers mon parcours professionnel. Je suis par ailleurs, rigoureuse, organisée et dynamique et dotée d'un esprit de synthèse et d'analyse.