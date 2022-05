Naïma KHADIR

Récemment diplômée du Magistère Management de la Communication du CELSA, j'ai acquis une expérience significative dans le domaine de la communication, grâce à un parcours professionnel construit en parallèle de mes études, accompagné par une formation théorique de qualité.



Opérationnelle, mes compétences s'articulent autour de la communication, de l'événementiel et du marketing.



Je suis actuellement ouverte à toute opportunité, et je vous invite à me contacter pour en discuter.



Mes compétences :

Evénementiel

Planning stratégique

Relations Presse

Stratégie de communication

Communication corporate

Communication externe

Réseaux sociaux

Community management

Marketing

Communication

Nouvelles technologies