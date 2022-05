Diplômée en management, marketing, communication et événementiel, j'ai validé mes études par de solides expériences auprès de structures variées (institutions, entreprises privées, start-up) ce qui m'a permis d'acquérir une connaissance des différents environnements professionnels.

Spécialisée en communication et en développement des partenariats, je suis capable de lancer et gérer des projets, d'organiser un événement, de développer une stratégie commerciale, de rechercher des partenariats publics/privés et de mettre en place un plan de communication efficace.



Aujourd'hui, j’ai choisi de mettre à profit ces expériences pour représenter une artiste peintre (Natasha Krenbol). Je m'occupe de promouvoir son travail auprès des galeries, et au-delà de ce travail d'agent, de concevoir ​des événements atypiques associant l'art au monde de l’entreprise. L'objectif est d'imaginer des projets permettant de décloisonner des secteurs d'activités.



naima.krahenbuhl@gmail.com

06 72 74 35 61



Mes compétences :

Communication évènementielle

Gestion de projet

Relations publiques et événementiel

Relations publiques

Chargée de communication

Recherche de partenariats

Stratégie de communication