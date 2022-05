Naima LAAJAJ

Bonjour et bienvenue sur mon profil !!!



Avaliance est un cabinet de conseil en systèmes d’information, spécialisé dans les secteurs de la finance et des télécommmunications. Nous accompagnons principalement les grands comptes et les acteurs majeurs du marché des Télécoms dans leurs projets.



A travers une démarche professionnelle alliée à une dimension humaine, nous proposons une prestation de conseil sur mesure qui s’adapte aux besoins de nos clients tout au long de leur développement.



Besoins urgents!!!!!



Je recherche actuellement:



- un Chef de projet Réseau LAN, WAN, dispo ASAP!!!



- un IT QUANT Front/Risk qui interviendra dans un environnement salle de marché!



-un Chef de Projet/MOA Télécom



- un Chef de projet/Consultant Sécurité SI pour une opportunité très intéressante!



- Un Expert/Architecte TOIP



- Un Expert Réseau WIFI



Mes compétences :

Recrutement