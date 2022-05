Naima LAGUECIR

Responsable de l’organisation administrative, comptable, financière et des Ressources Humaines de la filiale GOLDER ASSOCIATES FRANCE.

Membre du comité de gestion des opérations France.

Actionnaire

Analyse et organisation de l’activité pour une meilleure rentabilité de ces services. Mise en place de l’ERP et des logiciels de reporting du groupe (Iscala, Tagetik , TDB tableau de bord, Replicon, MAPP), des procédures du corporate Canadien au niveau français. Mise en place du cash pooling gestion de la tresorerie du groupe au niveau Européen