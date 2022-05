Naima LAHOUIRI

Après avoir exercé la mission de technicienne de l'intervention sociale et familiale pendant près de 10 ans, j'ai mis en pratique mon plan de carrière et me suis lancée dans l'aventure des A.S.S. (Assistant(e)s de Service Social).

J'ai obtenu le diplôme d'état A.S.S. par la V.A.E. fin 2016.

J'ai choisi de m'orienter vers cette carrière car au delà de toutes les compétences relationnelles, légales, humaines que ce métier implique, cette fonction nécessite une grande rigueur, une éthique et une droiture irréprochable. Ces traits me caractérisent et j'aspire aujourd'hui à m'investir pleinement dans la profession.