Naïma LEMKHANNET

Récemment diplômée d'une formation Chef de Projet Marketing Web et

Concepteur de sites à la Fonderie de l'Image, je suis à la recherche

d'un poste de Chef de Projet Marketing Digital .



Passionnée par les nouvelles technologies j'ai décidé de me réorienter

dans le secteur du Digital. Initialement titulaire d’un Master

Marketing et Stratégie, je suis forte d'une expérience de quatre ans

dans le secteur du luxe et de la mode.



Cette formation m'a permis de renforcer des compétences marketing et

communication déjà acquises lors de mon master et de mes précédentes

expériences professionnelles. J'ai pu également élargir mes

compétences au Web, je maîtrise désormais la gestion de projet, les

logiciels Photoshop, Illustrator, Indesign et connais également les

langages HTML/CSS et j'ai quelques notions de Javascript et PHP.



J'ai effectué mon stage de fin de formation au sein de l'agence Disko

en tant que Chef de Projet Digital et Social Media, ce qui m'a permis

de gérer des projets aussi bien sur le plan conception de sites web

purs que de stratégie Social Media.



Au travers de mes diverses expériences professionnelles, j’ai pu

développer des qualités de management, d’autonomie et de polyvalence.



Ouverte aux autres, soucieuse de me perfectionner, je sais m'adapter

et possède le sens des responsabilités, du travail en équipe, de

l'organisation et de la rigueur.



Trilingue (Anglais et Espagnol), je souhaite poursuivre mon parcours

professionnel de préférence dans un environnement international.



Mes compétences :

Branding

CMS open source

Référencement

Management

Community management

Marketing

Adobe Photoshop

Adobe InDesign

Ergonomie

Adobe Illustrator

Cahier des charges

Benchmarking

Adobe Premiere

Design

Webmarketing

JavaScript

HTML

MySQL

Prestashop

Wordpress

CSS