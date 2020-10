Naima MAÂTALLAOUI

En charge d'assurer la conduite de la gestion du personnel (gestion de l'emploi, recrutement, formation) et de l'application de la réglementation sociale plus la gestion des compétences, gestion des potentiels, organisation de la mobilité interne.

Participe au développement de l'information et de la communication dans l'entreprise,

accompage également nos managers et superviseurs,

développe et optimise les plans de formation.



Ses qualités, pour bien réussir ce métier?



La diplomatie ,la créativité ,le sens de l'innovation sociale et biensûr,une bonne culture générale.

Naima possède également une Vision globale permettant d'anticiper les besoins de l'entreprise , et surtout elle établi une relation permanente avec la hiérarchie et les salariés.

www.callinout.com



Mes compétences :

Articles

B2B

Call center

Communication

Communication technique

Consulting

Formation

Interview

Négociation

Publications

Technique

Télémarketing