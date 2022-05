Naïma MAHFOUDI

Je suis une femme de 47 ans, titulaire du permis B et véhiculé. Je suis une personne dynamique, j'ai un très bon sens relationnel, je suis organisée, je m'adapte très vite au sein d'une nouvelle société et équipe. Je me suis toujours très bien entendue avec mes anciens collègues et patron. J'ai occupée des postes où il fallait être à l'aise avec les chiffres car je devais beaucoup faire des calcules et être très rapide. Je suis autonome, je sais se que j'ai à faire durant mes heures de travail sans qu'on me dise se que je dois faire.