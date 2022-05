Naima MEZAOUR

Plus de vingt années d'expérience dans le domaine des systèmes d'information en Santé. Une pratique du management des SI, et des stratégies de transformation des organisations.



Une compétence dans le domaine de la e-santé avec une expérience des programmes régionaux et des Groupements de Coopération Sanitaire



Une connaissance des Big Data en Santé et de la valorisation du patrimoine informationnel



Mes compétences :

Big Data en Santé

Stratégie des systèmes d'information

E-santé et plateformes régionales

Gouvernance et management des SI de Santé

Partenariat industriels en santé et coopérations

Fusions, GHT et convergence des systèmes d'informa

Schéma directeur des systèmes d'information