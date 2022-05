Naima OUBBAHIM

Monsieur le responsable,

J’ai l’honneur de solliciter votre haute bienveillance de bien vouloir accepter ma présente demande d’emploi pour un poste au sien de votre entreprise.

Je tiens à vous informer que je suis une jeune marocaine, titulaire d’un diplôme de licence professionnelle en AUDIT ET CONTROLE DE GESTION.

Ouverte aux autres, soucieuse de me perfectionner, je sais m’adapter et j’ai le sens de responsabilité, de l’organisation et de la rigueur, j’ai un désir très profond de réussir mon insertion professionnelle au sien de vos services, je cherche toujours à améliorer mes compétences.

merci



Mes compétences :

Audit

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel, word

comptabilité des sociétés, marketing, gestion fina