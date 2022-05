Naima OUGGAD

Titulaire du diplôme agent technique de vente, diplôme en micro-informatique, en commerce international et 4éme année License professionnel en audit-comptabilité, et fort d'une expérience professionnelle de sept ans.



Mon parcours m'a permis d'acquérir une maîtrise parfaite de l'outil informatique et un excellent sens de l'organisation me permettant de gérer sans difficulté les nombreuses tâches relatives à la gestion d'un service administratif.



Rigoureux et volontaire, je me tiens à votre entière disposition pour vous fournir de plus amples informations au cours d'un entretien à votre convenance.