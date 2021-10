Naima REPELLIN

Respect, leadership, dépassement de soi, détermination, investissement et esprit d'équipe sont mes valeurs. Mon idée du travail, d'une équipe, est de grandir tous ensemble, de se challenger, et d'innover grâce à un partage de savoir-faire et de savoir-être.



Je développe la performance grâce à la bonne gestion et au suivi des différents indicateurs : CA, panier moyen, taux de transformation, productivité horaire, objectifs collectifs, etc.



J'anime mon équipe dans le respect des valeurs de l'entreprise et dans une logique de développement des talents.



Je dynamise en veillant à maintenir un service clients et une image de lentreprise irréprochable.



J'assure la gestion administrative, RH, logistique et garantie les standards de qualité en terme d'image .

Je suis garante de son bon fonctionnement dans le respect des procédures groupe tout en adoptant et diffusant les valeurs de la société.



Ma formation de terrain De plus de 18 ans en management et ma création d'entreprise mon permis d'avoir une expérience réussie du management et de la gestion administrative.

Mon parcours me permet de maîtriser le pilotage des indicateurs commerciaux, l'excellence du service client, le management de proximité et le suivi des dossiers.



Polyvalente, je suis force de proposition.

Soucieuse d'exemplarité, je communique de façon respectueuse et efficace auprès de mon équipes.

Ma capacité à gérer un flux important de clients et de produits, ainsi que mes qualités relationnelles m'on permis de me performer.



Mes compétences :

Direction de centre de profits

Management

E-Marketing

Audit

Gestion des stocks

Gestion administrative

Rigueur

Autonomie professionnelle

Assistanat de direction

Gestion de la relation client

Gestion de projet

Team Management

l'expérience

Bug Tracking System

Payroll

Hazard Analysis and Critical Control Point

Analytical Skills

Bookkeeping

Social Media