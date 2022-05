Naima REZIGUI

Bonjour, je m'appelle Naima.je viens juste de m'installer en France .je suis à la recherche d'un emploi. J'ai travaillé comme professeur d'anglais au college en Algérie pendant 12 ans. Je peux passer avec aisance de langue à l'autre français -anglais, anglais - français, francais - arabe, anglais - arabe.Je n'ai pas de domaine de préférence (je suis curieuse et je m'intégre vite)alors je vous propose ma candidature.

Bien cordialement.



Mes compétences :

-Méthodologie fonctionelle, approche communicative

Bonnes capacités relationelles et d'adaptation.

Traduction et interprétariat français - anglais, f

Français -Arabe

Anglais -Arabe