Naïma SAADA

Trentenaire au parcours atypique, j'ai su au travers de mes différentes expériences développer un sens accru du commerce et des relations privilégiés clients-employées et également responsable-employés . Je souhaite aujourd'hui pouvoir redistribuer les connaissances acquises et celles en cours d'acquisition pour me positionner en tant que manager commercial.



Mes compétences :

Gestion de caisse

Gestion de la production

Analyser écouter réfléchir agir

Inventaire

Développement produit