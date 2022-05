Naima SADOUNE

Je suis assistante confirmée ayant à mon actif plus de 30 années d’expérience dans l’Administration (secteurs public et privé confondus), dont 11 au service d’un quotidien national francophone.

J'ai travaillé dans plusieurs ministères et entreprises publiques.

J'ai également occupé le poste d'assistante du PDG au sein de Dessau Maghreb, Cima International, Lavalin (multinationales canadiennes).

Mon poste actuel : Assistante du PDG de Gemco Entreprise, bureau d'étude algérien de standard international, spécialisé dans le management et le pilotage de grands projets.