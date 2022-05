Naima SAIDI

Saidi naima

Rue ahmed daoui n 13

Oudayas rabat

tel:0652880209



j'ai eu la chance de me perfectionner des tache administratives , et polyvalente a saham pharma

qualité contrôle

production

l’accueil et réception

vraiment une expérience riche qui ma permis développer mes compétences contact avec les client,tenu des standard,accueil,.........

je souhaite aujourd’hui continuer ma carrière a l’équipe de saham pharma



je vous remercier saham phrama





Mes compétences :

Ponctuel

Dynamique

Serieuse

Esprit d'équipe

sens de responsabilite