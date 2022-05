Naima TALI

Bonjour à tous



En phase de reconversion pour accéder à la formation assistante dentaire je recherche un patron qui pourrait me prendre en contrat professionnel au sein de son cabinet dentaire .je suis une personne assidu ,responsable et organisé et très minutieuse dans mon travail.Aimant le goût du contact avec les gens je pense avoir les qualités requises pour intégrer cette formation.Pour plus amples d’informations me contacter .



Merci



Mes compétences :

Accueil physique et téléphonique