Naïma TOTO

Je suis une jeune étudiante qui prépare un baccalauréat professionnel, je passe mes examens au mois de juin j'aimerai continuer mes études plus tard.

Motivé avec une grande envie de réussir j'aimerais préparer un BTS Notariat, Banque ou encore Assurance



Mes compétences :

Utiliser les logiciels de basse Word ...

La prise de notes

Savoir rédactionnels

Établir les règles et les protocoles de probabilit

Organiser la mise a disposition d'information

Organisations logistique des réunions

Classement et l'archivage de documents