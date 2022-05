Naima ZAIKH

Depuis 1990, j'ai conquis le domaine de textile d'ameublement après un diplôme d'artiste peintre. Je pratique ce métier passionnant qui est de concevoir des tissus en harmonisant les critères esthétiques et fonctionnels, joignant ainsi l'utile à l'agréable : ( choix de dessins, de couleurs, de matières, de textures, d'armures, et de faisabilités etc....). J'accompagne le développement de produits de qualité et je suis l'interface entre le service commercial qui détermine le besoin du client et le service de fabrication.