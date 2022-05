Naima ZEROUALI

Financière de formation, ayant une expérience de plus de huit ans dans les domaines du contrôle de gestion et de la finance, je cherche une structure ou mettre à profit mes aptitudes actuelles en tant que Contrôleur de Gestion afin consolider mon expérience acquise, en occupant un poste évolutif aux exigences variées.



Mes compétences :

Audit

Audit et Contrôle Interne

calcul des couts

Comptabilité

Comptabilité analytique

Comptabilité générale

Contrôle de gestion

Contrôle interne

Couts de revient

Tableaux de bord