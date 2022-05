Naimi ABDELMOUTTALEB

Bonjour je suis en fin de parcours universitaire

Aprés 5 longues années d'études je vois bientôt le bout du tunnel...

Je suis dynamique et extrement motivé

J 'ai quitter il y 5 ans la région lyonnaise pour étudier en Savoie

Je cherche "esperement a m'en sortir

Actuellement frontalier ( Geneve)

Recherche toute offre d'emploi suceptible d'étre capable d'assumer avec mes compétences et mes acquis



Mes compétences :

Animateur

autonome

Éducateur

Flexible

Formation

Homme de confiance

ouverture d'esprit

Sciences humaines et sociales

Travail d'équipe