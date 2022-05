Naina RABEMANANTSOA

Pilotage de projet

Coordination, planification, communication, reporting et encadrement opérationnel (Méthode Prince2)

Études : Recueil / rédaction des besoins, spécifications fonctionnelles et techniques, cahier des charges



Infrastructures SI

Déploiement / Migration / Interconnexions de réseaux hétérogènes / Optimisation de performances

Architectures techniques (Intégration, consolidation, mutualisation)





Systèmes : Aix, Windows, Linux, Citrix SGBDR :Informix, Oracle, MySQL

Réseaux et Télécoms : certifié Cisco CCNA, routage, transmission

Baies de stockages : gamme IBM et EMC². SAN Brocade, Mc Data





Organisation et amélioration de processus

Définition / audit / amélioration des processus opérationnels (Six Sigma, Kaizen);

Management de services : ITIL (Information Technology Infrastructure Library)

Accompagnement au changement / Formation et transfert de compétences





Sécurité (logique et physique) :

Analyse de risques, évaluation sécuritaire

Stratégie, schéma directeur, politique sécurité, plan de reprise d’activité





Organisation des moyens de prévention et de protection (humains, organisationnels et techniques)

Ingénierie sécuritaire (contrôle d’accès, détection d’intrusion, vidéosurveillance…)



Mes compétences :

ITIL

Direction de projets

Analyse de risques