Je m'appelle Naira Said abdallah, j'ai 21 ans, j'ai un BAC PRO Secrétariat obtenu en 2013.

Je recherche un emploi dans le domaine de secrétariat. Je reste disponible pour toute proposition de poste.



Mes compétences :

Saisir et mise en forme des documents

Rédaction et saisie de lettre

Accueil physique et téléphonique

Gestion des stocks

Procès-verbaux et jugement

Comprend et ptratique la langue des signes

Logiciel bureautique: Word, Excel, Access

L'enregistrement des courriers