Naïri GEVREKYAN

TRAVAIL INDIVIDUEL ET GROUPAL



psychologue clinicienne d'orientation psychanalytique



consultante externe (analyse des pratiques) auprès de 5 équipes éducatives dans : un Service d'Accueil Familial et d'Accompagnement et un Internat (SPReNe, association de protection de l'enfance), un foyer accueillent des adultes handicapés (ADPED), un Service d'Accueil d'Urgence pour adolescents ainsi qu'une maison d'enfants (EPDSAE)



cabinet



salariée en institution: j'accompagne des adolescents dans un Service d'Accueil d'Urgence (ASE)



Spécialisations : - accompagnement individuel et groupal

- psychodrame

- écoute interculturelle











Mes compétences :

Conduite de groupes

Analyse des pratiques professionnelles

accompagnement au changement