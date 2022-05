Nais BOISTOL

2 expériences au sein d'un laboratoire de recherche (2 x 2 mois), où j'ai appris à travailler de manière autonome mais également en équipe. Acquisition de compétences en biologie cellulaire (culture et typage cellulaire...) et en biologie moléculaire (PCR, séquençage...).

Bases de bio-informatiques.

Bonne maîtrise des outils bureautiques.



Savoir-être : Autonomie, Rigueur, Sens de l'organisation, Capacité d'adaptation et Travail d'équipe.



Mes compétences :

Microsoft Excel

Bases de bio-informatique

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Génie génétique

OpenOffice

Microsoft Office

Microbiologie

Biochimie

Biologie cellulaire

Biologie moléculaire

Capacité d'adaptation

Minutie

Rigueur

Persévérance

Travail en équipe

Curiosité

Dextérité

Sens de l'écoute

Sens de l'organisation

Autonomie