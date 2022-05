Naïs CHAUVEAU

Après trois années à la Faculté de Nice, je suis diplômée d'une Licence Arts du spectacles - études théâtrales. Je souhaite maintenant m'orienter vers l'événementiel, j'ai pour l'instant peu d'expérience mais motivée et sérieuse pour approfondir dans ce domaine. Mon projet final serait d'être chargée de projet événementiel mais pour cela il me faut une entrée dans cet univers, je suis donc à la recherche d'un emploi qui me fasse découvrir ce domaine tout en apprenant et en travaillant.