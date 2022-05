Nait Salah YOUCEF

Depuis l obtention de mon bac en 2003 , je rentre dans la vie active en parallèle de mes études.

Je possède une expérience dans le bâtiment : plomberie , électricité , peinture ...

en 2011, j intègre une imprimerie à Alger en tant que responsable approvisionnement tout en touchant à tous les corps de métier de l imprimerie : operateur sur machine , chef d atelier , chauffeur, gestion du personnel et de paie, production....

j ai travaillé en totale autonomie avec la confiance du dirigeant.

En France j ai une expérience dans le déménagement jusqu a ajourd' hui.

idéalement je me destine a reprendre mon métier dans l imprimerie et le batiment