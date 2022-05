Naiyana ACHAT

Modéliste-Toiliste confirmée dans l'habillement avec 20 ans d’experience, je recherche des partenaires financiers et compétents très motivés pour la création ou reprise d’une ligne de vêtement. Entièrement équipée pour ce projet (CAO, traceur, divers machines à confection...), je souhaiterai tout d’abord prendre contact avec des partenaires souhaitant créer une entreprise libérée (sans hiérarchie) où chaque corps de métiers auraient son mot à dire. Pour cela, il faudrait des fonds, des locaux, des idées... une solide équipe sur qui compter pour que chacun s’épanouisse dans son travail tout en s’investissant. Pour le lieux: Les bouches du Rhône (13). N'hésitez pas à me contacter pour plus d'informations.



Mes compétences :

MODELISTE

Styliste