Naja AICHE

RESPONSABLE DE LA FLUIDITE DES PROJETS ET DU RESPECT DES DELAIS

Organisation du planning des ressources, Gestion des délais de créations, Supervision et suivi de production des campagnes. Préparation des points créations et plan's boards. Participation aux prospections et compétitions.



Décembre/mai 2016 : Formation Webdesigner - CIFAP



Sept/Oct. 2015 : Responsable Trafic Creation - Marcel



Nov 14 - Mai 15 : Responsable Trafic Création - TBWA G1



Avril 14 - Sept 14 : Responsable Trafic Création - BEING



2013 : Responsable Trafic Création Web - Digitas :

Lancôme, Armani, Nestlé, Whirpool.

Planning et répartition de travail d'une soixantaine de créatifs en interne (DA, CR, Graphiste, UX, Dev Flash, Dev Front, motion designer, 3D). Responsable de fluidité des projets et du respect des délais.



2012- 2013 : Formation de la publicité en ligne. Cours d'anglais approfondis.



2005-2011 : PUBLICIS CONSEIL

Productrice sur les budgets : Garnier Coloration France et Inter, Sanofi, Afflelou, Lesieur, Nestlé, Dim.

Lien avec les différents services techniques de l'agence, suivi des travaux de productions. Réalisation des worklists commerciales (point sur le travaille en cours, brief à venir). Respect des délais des demandes clients (rétro-planning à l'appui), préparation des réunions de préproduction, comptes rendus de réunions, suivi budgétaire (devis, bon de commande, facturation). Vérification des docs, du matériel s et assurer l'envoi.



2002-2004 : PUBLICIS CONSEIL

Trafic Création : suivi de la création, du brief création à la présentation client sur les budgets suivant : SFR, Club Med, Téfal, Dim, Lancôme, Lesieur, Garnier International, Thomson, Sanofi Synthélabo, Heineken, Amstel, Pelphort, Ineove. Collaboration étroite avec la Direction de Création. Recherche des roughmans et free-lance créatifs. Gestion des plannings créatifs. Préparation des points créations et plan's boards. Participation aux prospections et compétitions.



2001 - 2002 : Mission de Productrice en Intérim

LANCEL Edition (nov/déc.) : Productrice sur le catalogue hiver 2002. Suivi et contrôles au niveau technique.



AIR PARIS (juillet/août) : Productrice/Chef de Publicité sur les budgets : Anaïs, Eau de Parfum de Noa. Suivi technique et commercial. Réalisation de devis, réunions clients, brief créatif, participation à l’enregistrement des messages radio, suivi et validation des spots publicitaires.



EURO-RSCG/BETC (avril/mai/juin) : Productrice/Trafic sur les budgets : Canal+, Air France : en Télé, Affichage, Presse. Suivis et contrôle technique, de la création jusqu’à la fabrication.



NOUVEL OBSERVATEUR (janv/fev/mars) : Productrice/Presse : suivi technique et commercial. Contrôle des éléments techniques. Relances clients. Gestions des dossiers.



EVENEMENTIEL - AUDIOVISUEL :

1998-2000 : Club Med : Création et Coordination d'événements,

1997 : Accor : Programmation d'événements France/Monde,

1996 : Mission d' Assistante de Production :

. TF1 sur l'émission "l'or à l'appel", France 2 sur l'émission jeunesse "la planète de Donkey Kong",

France 3 sur l'émission "40° à l'ombre".



EURO-RSCG : Productrice/Chef de Publicité sur les budgets : Peugeot, Chanel International, Evian, Paul Prédault, Télé 7 jours, NRJ. Suivi technique et commercial. Réalisation des devis, réunion clients. Brief créatif. Très bonne connaissance de la chaîne graphique, maîtrise de la PAO.



LOGICIELS INFORMATIQUES : Word, Excel, PowerPoint, Xpress, Illustrator, Photoshop, After Effects, Wordpress, Axure, Balsamiq, HTML5, CSS3



Mes compétences :

méthodique

organisée

Rigueur