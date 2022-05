Najah DESSAILLY

Par la présente, je me permets de vous faire part de ma candidature pour un poste d‘aide de cuisine

J’ai acquis toute les capacités à occuper un poste d’ Employé polyvalent de Restauration .

Je suis dynamique , motivée , ambitieuse afin de me construire une carrière professionnelle dans le métier de la restauration .,j’ai une bonne entente en équipe , je m‘adapte aisément au situation ,sens des initiatives .Je suis à la recherche active d’un travaille à plein temps , j’ai le sens du travaille et de la réussite et la satisfaction clientèles . Bonne résistance physique , je suis disponible ,je possède le permis B .





Mes compétences :

la préparation

Microsoft Excel