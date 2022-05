Qu'il soit mal considéré et fastidieux ou dur et très bien rémunéré, apprenez à faire votre travail, peu importe si vous pensez qu'il est difficile ou non. Les promotions sont plus souvent basées sur votre capacité à faire votre travail, votre loyauté à l'entreprise, sur votre aptitude et sur votre parcours académique. Si vous ne savez pas comment faire quelque chose, allez vous renseigner : ne cherchez pas des excuses pour justifier pourquoi vous ne l'avez pas fait.