Najam KACEM

Salut tout le monde ,

je me présente kacem NAJAM ,je suis un Network indépendant avec le Holding international WORLD GN.

Bienvenue à WORLD Global Network , réseau mondial est une opportunité d'affaires lucrative mis en scène dans les quatre plus grandes industries au monde : télécommunications , la publicité ,Hi-tech, et l'énergie renouvelable .

On peut associer ce système free-lance à votre emploi actuel , Nous sommes tout simplement offrons d'un projet d'avenir où vous n'aurez pas à passer tout votre temps de vie professionnelle pour profiter de ce que la vie à offrir et c'est la panacée idoine pour briguer une vie adéquate. Wor (l) d GN fournit une plate-forme afin que vous puissiez profiter de produits et de services tout le monde utilise tous les jours .

Cette opportunité a changé de nombreuses vies financièrement dans le monde , hommes d'affaires / femmes, médecins, infirmiers ,ingénieurs ,techniciens, enseignants, employés , pasteurs , étudiants universitaires , les médias hommes / femmes et de nombreux autres jeunes ambitieux hommes / femmes sont dans cette entreprise et ces gens gagnent pas moins de $ 500 - $ 5000 chaque semaine avec le Réseau mondial et plus .

En bref nous cherchons des profils des gens motivé(e)s , sérieux et motivés qualifiés ayant pas un esprit des salaries , un esprit Networkers Si Vous souhaitez changer de vie, travailler avec moins de stress et en groupe avoir un complément de revenu à domicile pour améliorer votre situation financière, faire une activité rentable sans laisser votre travail ou vos études "Si vous voulez un jour avoir ce que la plupart des autres n'auront jamais, il vous faut faire ce que la plupart des gens ne feront jamais". .... si vous êtes intéressés veuillez me contactez , :

https://www.facebook.com/Kacem.najam

http://home.worldgn.com/lang/en/?u=

Array

https://www.powerkacem.worldgn.com



Mes compétences :

MLM(multi-level-marketing)

Marketing relationnel

Communication RH

Programmation neuro-linguistique

Microsoft Excel

Électromécanique

Sécurité incendie

Management

Hydraulique industrielle