Najat ABI

23 Avenue Gabriel PERI

92220 BAGNEUX

Tél : 09.83.43.46.08

E-mail : abi.n@free.fr

Responsable Qualité Environnement Sécurité

Triple compétence : Enseignement et formation

Recherche et développement / Entreprise

COMPETENCES

Qualité Management Outils informatiques

- Analyser les risques - Sensibiliser au management qualité - Word / Excel - Résoudre des problèmes - Analyser et diagnostiquer les problématiques - MS Project

- Conduire des réunions - Evaluer les risques professionnels - Powerpoint

- Animer des groupes de travail - Appliquer les normes ISO 9001

- Gérer des conflits - Démarcher les certifications

- Accompagner au changement - Auditer les systèmes qualité

- Améliorer le système de management - Maîtriser les outils informatiques

de la qualité

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

Expériences dans l’enseignement et la formation

2008-2009 Formatrice à l’AIB (Accompagnement et encadrements : soutien scolaire, préparation des concours

Alphabétisation à l’association intercommunale de Bagneux).

2001-2005 Rectorat de Versailles (Education nationale).

Professeur des collèges et lycées en sciences de la vie et de la terre.

Expériences en entreprise industrielle et commerciale

2004-2008 Co - gérante : SARL ABI FROID société de froid et climatisation.

Gérer l’entreprise, assurer les relations clients et fournisseurs, négocier des contrats de maintenance

s’occuper de la facturation, de la préparation des commandes, des devis, assurer le secrétariat.

Expériences en entreprise dans la recherche et l’environnement

1998-1999 Stage au laboratoire de géochimie de Toulouse ( UMR 5563, CNRS – UPS ).

« Le Plomb outil de traçage des fluides : Deux applications Environnementale et Métallogénique »

Travail en collaboration avec l’INRA de Versailles, l’INRA de Bordeaux et des métallogénistes de

Toulouse Récolter et préparer les échantillons, faire des mesures isotopiques, faire des analyses et des

synthèses bibliographiques, mettre en place des protocoles expérimentaux, des procédés chimiques et

rédiger des articles et des rapports scientifiques.

Mai 1998 Stage « Etude des roches métamorphiques associée à l’étude de la géodynamique » (Ile de Groix ).

1996-1997 Stage au laboratoire de Stratigraphie séquentielle et Micropaléontologie de Toulouse.

« Etude des transgressions et des Régressions dans l’Anticlinal de PLAGNE du Crétacé supérieur au

Tertiaire basal ».

Etudier le terrain (cartographie, prélèvements d’échantillons…), faire des analyses bibliographiques,

faire des études statistiques.

« Etude de la cartographie des Corbières et des Pyrénées Espagnoles ».

FORMATIONS

2012 Responsable système qualité à l’IFOCOP (Institut de Formation Commerciale Permanente) à Rungis.

2009 Formation en anglais professionnel et commercial à Langage Forum à Nanterre.

2000 Préparation d’un diplôme d’ingénieur chimiste au CNAM (Centre National des Arts et Métiers).

1999 DESU (Diplôme D’études Supérieures Universitaires) au sein du laboratoire de Géochimie des

Trente six ponts (Université Paul SABATIER à TOULOUSE III).

1998 Maîtrises des Sciences de la Terre mention Géophysique - Géochimie et mention Géologie.

Langues

Anglais : Intermédiaire

Arabe : Bilingue

Centres d’intérêt

Musique, sport (natation, course à pied)



Mes compétences :

Ingénieur d'études

Géochimie

Enseignement