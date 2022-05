Najat CHEDDADI

Entousiaste et dynamique, je travaille au sein d'un service médico-social. L'accueil des usagers me permet de garder un bon contact humain. J'assiste une équipe pluridisciplinaire dans l'organisation et la planification des activités du service ainsi que l'enregistrement et le suivi des dossiers. La qualité relationnelle, le respect de l'éthique et le secret professionnel sont primordiaux. Les outils bureautiques et les technologies de communication font partie de mon quotidien. L'utilisation de logiciels, notamment pour la réalisation de supports de communication tels que diaporamas, cartes de visite, triptyques, affiches etc., m'intéresse beaucoup et je souhaite aujourd'hui développer mon expérience dans ce domaine.



Mes compétences :

Publisher et Photoshop

Excel

arcan

Word

Powerpoint

mediateam

clinicom