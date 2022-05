Najat EL OUAHABY

Technicien dessinatrice métreuse génie civil avec 5ans d’expérience

Mes compétences : Métré et avant Métré de tout corps d’état , Métré d'assainissement, Ouvrage d'art , , Dessin sur Autocad, archicad, et Atlantis, Révision de prix, Préparation des plan de recollement à l'aide de topographe.Préparation les décomptes,gestion délai et planning



Mes compétences :

Préparation Révision de prix et Gestion délai

Connaissance voiries, réseaux divers et ouvrages

Gestion et organisation des travaux.

Métré,Préparation fiche technique, organigramme

Dessin à autocad et archicad, Croquis.

Interprétation et implantation des plans.

Suivi de chantiers

Préparation des rapports journalier