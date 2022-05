Najat ELBAKKALI ESPINEL

Agée de 54 ans, journaliste de formation et titulaire du diplôme de l'institut supérieur de journalisme et de la carte de presse, j'ai fait valoir mes compétences dans les domaines journalistiques et de la communication à travers de nombreuses années d'expérience professionnelle en tant qu'attachée de presse du Maire de Caluire-et-Cuire (banlieue de Lyon) Monsieur Bernard Roger DALBERT et en tant que journaliste aux services rédactionnels de l'Agence Maghreb Arabe Presse (MAP) à Rabat, Agadir, Paris.

J'ai, aussi, pratiqué la traduction (arabe-français) et enseigné la langue arabe à un centre d'enseignement des langues aux cadres supérieurs à Lyon.

Pour des raisons familiales très graves, il est primordial pour moi de retrouver un poste de journaliste à Paris.

En effet, mon fils Monsieur Samy ESPINEL réside en banlieue de Paris pour demeurer à proximité de son père.

N'ayant aucune attache familiale au Maroc, ma seule raison de vivre est mon unique enfant mon fils Monsieur Samy ESPINEL.

âgé de 29 ans, Mon fils Monsieur Samy ESPINEL qui est titulaire d'un baccalauréat de série scientifique (mathématiques, mention assez bien), d'une licence de langues étrangères appliquées (espagnol-anglais - Université la Sorbonne à Paris), d'une licence d'administration publique (université Paris-Créteil), d'une maîtrise ès sciences de la gestion (université du Québec à Montréal Canada), d'un master des métiers du commerce international (université la Sorbonne à Paris) pose sa candidature pour un poste de fonctionnaire français catégorie A à la fonction publique, à l'administration publique, dans le secteur public, à la fonction publique territoriale, à la fonction publique d'Etat en France.

Mon fils Monsieur Samy ESPINEL qui est titulaire de diplômes canadiens français est doté des capacités, aptitudes, connaissances, compétences requises pour assumer les fonctions d'un fonctionnaire français catégorie A à la fonction publique en France.