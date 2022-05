Najat KHAMMA

Madame / Monsieur,



Je suis Marocaine/ Hollandaise actuellement j’habite en Hollande. A cause de la récession économique dans toute l’Europe et mes réflexions sur mon avenir professionnel m'ont amenée à envisager avec beaucoup d'enthousiasme la possibilité de retourner vivre avec ma fammile au maroc et mettre mes compétences au service des entreprises au Maroc.



Je pense en outre que mes compétences sont susceptibles de vous intéresser dans la mesure que je maitrise d’excellence 6 langues : Anglais, Français, Flament (Hollandais), Allemand, Italien et Arabe ma langue maternelle.

En outre j’ai de l’expérience au niveau commerciale International dans l'export ainssi que de l'experience dans le management des Hôtels et Tourisme & Voyages de Luxe grâce a mes études supérieure de management d’hôtellerie et tourisme,



Vous pourrez forger votre propre opinion par la lecture de mon curriculum vitae que je joins à ce courrier. Je demeure à votre disposition pour tous renseignements complémentaires et suis disponible pour une éventuelle entrevue que vous souhaiteriez. Je serai au Maroc a partir du 10 juin 2015.



Dans l'attente de votre reaction, je vous prie d'agréer, Madame / Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.

mobile: 00 31 6 84483139