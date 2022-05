Najd BENZROU

Nous sommes une société d’importation et de distribution de matériel électrique à Casablanca, spécialisée dans la vente de

lampe OSRAM-Leader mondial dans la fabrication de lampe électrique.



Distributeur officiel d’Osram au Maroc depuis 2002, nous souhaitons faire partie de vos fournisseurs favoris et vous faire

découvrir la marque OSRAM très connu par sa qualité et sa notoriété.



Nous commercialisations tout type de lampes et essentiellement :





-les lampes classiques à incandescence (standard, flamme, sphérique)

-les lampes à économie d’énergie : spirale et tubulaire, les lampes fluorescentes , les lampes à LED

-les lampes halogènes, les lampes à décharge et lampes spéciales…

-luminaire, projecteurs, Caissons,

- Ballasts Ferromagnétiques et électroniques

-Câbles, Interrupteurs ,amorceurs ,condensateurs et prises …