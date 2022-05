Najda DARKAOUI

Experte en organisation de voyages pour une clientèle affaire et privée, connaissant l'ensemble des outils aujourd'hui dans ce secteur, maîtrisant plusieurs langues et habituée a gérer les situations complexes, je recherche un nouveau challenge et ainsi partager toutes mes expériences.



Ayant travaillée dans le tourisme à différents postes, comme agent de voyages, responsable d'agence, organisatrice et business agent pour une compagnie pétrolière j'ai acquis des compétences au quotidien, dans des entreprises de petites tailles ainsi que des multinationales en autonomie ou par équipe.



Je vous propose aujourd'hui de développer votre activité en me confiant la responsabilité d'un poste et vous apporterai mon enthousiasme et mon tempérament.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Internet

Amadeus CRS