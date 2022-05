Je travail actuellement en tant que secrétaire administratif chez MD express, je recherche un poste dans le commerce ou l’accueil car c'est là ou je me sens le plus à l'aise.

J'aime le contact avec le client, je suis une fille très souriante et motivée.



Mes compétences :

assidue

Organisée

Rigoureuse

Sens du contact