Najeh FREDJ

L’excellence est un point d’honneur. Elle est mon moteur.

La créativité, l’innovation, le dynamise sont autant de qualités qui forgent ma personnalité. Elle se caractérisant concrètement par une envie de me dépasser à chaque instant, par l’aptitude à trouver des solutions spécifiques aux problématiques rencontrées, de fédérer autour de projets ou d’idées.



Mes compétences :

Business Intelligence

Back Office

Front Office

Enterprise Resource Planning

REST

SOAP

Oracle ERP

PATTERN

Data Warehousing

Microsoft Windows

Scrum Methodology

AngularJS

ETL

Java

Java 2

Hadoop

Linux

MySQL

Power BI

Python Programming

Ubuntu

Symfony

Microsoft .NET Technology

Java Enterprise Edition

JavaServer Faces

Apache Maven

Git

JAX-RS

JPA

MVC

AJAX

C Programming Language

C++

DBMS

JavaScript

Machine Learning

Matlab

Microsoft ASP.NET

Microsoft C-SHARP

Microsoft SQL Server

Oracle

Oracle 11i

Oracle 2000

Oracle 6

Oracle 7

Oracle 8

Oracle 9

Oracle PL/SQL

SQL Server Analysis Services

SQL Server Integration Services

Tableau

X++

XML

jQuery