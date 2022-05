Najem DHAHER

Ingénieur en génie civil

DEA en urbanisme

Doctorat en urbanisme et aménagement

HDR en Paysage, territoire, patrimoine

Vis-président de l'association tunisienne des études et des recherches en urbanisme

M.A à l'ENAU, Sidi Bousaid Tunis

Professeur visiteur à l'université d'Angers - France

Président de la commission du master de recherche en urbanisme et aménagement à L'école nationale d'architecture et d'urbanisme de Tunis

Consultant en urbanisme et aménagement territorial auprès des bureaux d'études

Membre de l'association tunisienne des urbanistes

Membre de l'unité de recherche VAD

Vice président de l'association tunisienne des études et des recherches urbaines

Président de l'association RAWAFEED Développement Ezzahra

Président de la commission de l'équipement et de l'aménagement du territoire à la délégation d'Ezzahra



Mes compétences :

Urbanisme

Environnement

Planification