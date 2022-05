INFIRMIERE LIBERALE EXERCANT SUR LA COMMUNE DE COGNIN ET SES ENVIRONS.



SOUCIEUSE DE PRODIGUER DES SOINS INFIRMIERS DE QUALITES HUMAINES ET UN SAVOIR-FAIRE TECHNIQUE DANS LE BUT DU BIEN-ETRE ET DU RESPECT DE LA PERSONNE SOIGNEE DANS SA GLOBALITE.



LES SOINS SE DEROULENT SOIT AU DOMICILE DE LA PERSONNE SOIT AU CABINET TOUS LES JOURS ET SUR RENDEZ VOUS.