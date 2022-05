La prise en charge des personnes en difficultés psychologiques c est le sens même de la psychologie qui ne se limite pas à l'écoute car beaucoup de personnes possédent le don d écouter et meme d orienter alors qu est ce que vous on dites de ça ...........



Mes compétences :

Specifiquement les adultes et leurs preoccupations

Psychotherapie analytique à base relaxation