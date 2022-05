Je suis Najet SOUSSI, jeune ingénieur en génie Mécatronique, je suis à la recherche d'un travail. Ma formation d'ingénieur, à l'Ecole Nationale d'Ingénieurs de Sousse, m'a permis d'acquérir des nombreuses compétences scientifiques et technologiques. Je suis fortement persuadée que j'ai tous les atouts qui me permettront de réussir dans le domaine professionnel. La motivation, la rigueur et le sens de travail en groupe représentent les principaux fondements de mon esprit professionnel



Mes compétences :

Hoshin

AMDEC / FMEA

VSM

Catia v5

Management de la qualité

Java

Microsoft Project

Visual Basic .Net

Lean management

SolidWorks