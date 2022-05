Najette ARABI

Mes différentes expériences professionnelles, m’ont appris à maîtriser chaque contact. Aussi, j’ai pu acquérir une grande rigueur dans mon travail, ainsi qu’un sens de l’analyse et de synthèse pour mettre en avant les besoins adaptés. Dynamique, sérieux et aimant communiqué, j’éprouve une volonté constante à m’améliorer. Ma polyvalence et ma ténacité sont mes points forts. Ma volonté de m’engager pleinement dans un métier relationnel et évolutif serait pour moi l’opportunité d’évoluer vers une carrière en adéquation avec mes perspectives d’avenir.

Je maitrise parfaitement l'outil informatique et les logiciels bureautiques.

Naturellement quelqu’un de diplomate, je suis persuasive, persévérante et résistante. De plus, je suis très organisée, ouverte et malléable. Rigoureuse et perfectionniste, je suis sans cesse en compétition avec moi-même et sais me remettre en question chaque fois que cela est nécessaire



Mes compétences :

Comptabilité

Service client

Commercial

Secretariat